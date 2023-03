Courmayeur, lupi grigi avvistati tra le case del centro (Di venerdì 3 marzo 2023) Ad incontrare alcuni esemplari di lupi grigi mentre si aggiravano nel centro di Courmayeur è stata una donna, residente in paese, che ha avuto la prontezza di prendere il cellulare e scattare qualche foto. Erano le 7 del mattino di ieri quando Antonella Barberio, che abita nella cittadina ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone, in strada delle Volpi. "Erano più spaventati loro a vedere noi" "Ero in macchina con mio marito – ha racconta Barberio - e stavamo andando a lavoro. Il primo lupo che abbiamo visto saliva da via Circonvallazione ed ha proseguito verso strada regionale. Gli altri due hanno svoltato in via delle Volpi, dove poi abbiamo fatto delle foto". I lupi, ha aggiunto, erano vicino alle "case e ai cortili, ma scappavano, non si sono mai ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Ad incontrare alcuni esemplari dimentre si aggiravano neldiè stata una donna, residente in paese, che ha avuto la prontezza di prendere il cellulare e scattare qualche foto. Erano le 7 del mattino di ieri quando Antonella Barberio, che abita nella cittadina ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone, in strada delle Volpi. "Erano più spaventati loro a vedere noi" "Ero in macchina con mio marito – ha racconta Barberio - e stavamo andando a lavoro. Il primo lupo che abbiamo visto saliva da via Circonvallazione ed ha proseguito verso strada regionale. Gli altri due hanno svoltato in via delle Volpi, dove poi abbiamo fatto delle foto". I, ha aggiunto, erano vicino alle "e ai cortili, ma scappavano, non si sono mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Courmayeur, lupi grigi avvistati tra le case del centro - AlfioGiulio : RT @TV2000it: ??#Lupi avvistati tra le case in centro a #Courmayeur Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadina in Val d'Aos… - TV2000it : #2marzo è accaduto oggi #G20India #Meloni #Cina #Russia #Ukraine? #BorisJohnson #Belgio #lupi #Courmayeur #Roma… - PinoTor64 : RT @TV2000it: ??#Lupi avvistati tra le case in centro a #Courmayeur Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadina in Val d'Aos… - LuigiLaloni : RT @TV2000it: ??#Lupi avvistati tra le case in centro a #Courmayeur Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadina in Val d'Aos… -

Courmayeur, lupi grigi avvistati tra le case del centro Ad incontrare alcuni esemplari di lupi grigi mentre si aggiravano nel centro di Courmayeur è stata una donna, residente in paese, che ha avuto la prontezza di prendere il cellulare e scattare qualche foto. Erano le 7 del mattino di ... Nuovo avvistamento di lupi in centro a Courmayeur Nei commenti al post pubblicato su Facebook un altro utente segnala di aver visto questa mattina cinque lupi. 'Mi sono passati davanti all'auto davanti all'hotel Courmayeur - scrive - 3 si sono ... Lupi nelle vie del centro di Courmayeur: "Stupiti di vederli in paese" Passeggiavano indisturbati nelle vie del centro di Courmayeur, come normali cani. Ma erano lupi. A immortalarli questa mattina pochi minuti prima delle sette in strada delle Volpi è stata Antonella Barberio che è riuscita a fotografarne uno e ha poi ... Ad incontrare alcuni esemplari digrigi mentre si aggiravano nel centro diè stata una donna, residente in paese, che ha avuto la prontezza di prendere il cellulare e scattare qualche foto. Erano le 7 del mattino di ...Nei commenti al post pubblicato su Facebook un altro utente segnala di aver visto questa mattina cinque. 'Mi sono passati davanti all'auto davanti all'hotel- scrive - 3 si sono ...Passeggiavano indisturbati nelle vie del centro di, come normali cani. Ma erano. A immortalarli questa mattina pochi minuti prima delle sette in strada delle Volpi è stata Antonella Barberio che è riuscita a fotografarne uno e ha poi ... Nuovo avvistamento di lupi in centro a Courmayeur AostaSera Courmayeur, lupi grigi avvistati tra le case del centro Alle 7 del mattino di ieri una donna, che abita nella cittadina ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone Ad incontrare alcuni esemplari di lupi grigi mentre si aggira ... Lupi tra le case in centro a Courmayeur Alcuni lupi avvistati nel centro di Courmayeur. Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadini ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno ... Alle 7 del mattino di ieri una donna, che abita nella cittadina ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone Ad incontrare alcuni esemplari di lupi grigi mentre si aggira ...Alcuni lupi avvistati nel centro di Courmayeur. Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadini ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno ...