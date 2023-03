Costanti le occasioni per Samsung Galaxy S22: il nuovo prezzo Amazon (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta calando un bel po’ il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, dispositivo che nella colorazione Phantom White risulta essere più conveniente rispetto a qualche giorno fa. Se state quindi pensando ad un top di gamma di stampo Android, ma provando a risparmiare qualche euro, quest’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce potrebbe fare al caso vostro. Non è un prodotto di quest’anno, visto come sia arrivato in commercio il Samsung Galaxy S23, ma si ritrova con specifiche tecniche di grande livello che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. Approfondiamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S22. Iniziano ad essere frequenti le occasioni per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta calando un bel po’ ildelS22 su, dispositivo che nella colorazione Phantom White risulta essere più conveniente rispetto a qualche giorno fa. Se state quindi pensando ad un top di gamma di stampo Android, ma provando a risparmiare qualche euro, quest’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce potrebbe fare al caso vostro. Non è un prodotto di quest’anno, visto come sia arrivato in commercio ilS23, ma si ritrova con specifiche tecniche di grande livello che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. Approfondiamo a questo punto l’offerta odierna diper questoS22. Iniziano ad essere frequenti leper ...

