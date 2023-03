Cospito, Onu richiama l’Italia: “Rispetti patti internazionali su diritti civili e politici” (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Alto commissariato ONU per i diritti umani ha inviato mercoledì 1 marzo allo Stato italiano la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41bis di Alfredo Cospito. La notizia è stata diffusa questa mattina dall’avvocato del detenuto anarchico Flavio Rossi Albertini e dal presidente dell’associazione A Buon Diritto, Luigi Manconi. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all’avvocato Rossi Albertini, che dopo il rigetto del ricorso per Cospito in Cassazione aveva inoltrato una comunicazione individuale alla Commissione diritti Umani, denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito. “In attesa della decisione sul merito della petizione individuale presentata per Alfredo Cospito – fanno sapere in un ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Alto commissariato ONU per iumani ha inviato mercoledì 1 marzo allo Stato italiano la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41bis di Alfredo. La notizia è stata diffusa questa mattina dall’avvocato del detenuto anarchico Flavio Rossi Albertini e dal presidente dell’associazione A Buon Diritto, Luigi Manconi. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all’avvocato Rossi Albertini, che dopo il rigetto del ricorso perin Cassazione aveva inoltrato una comunicazione individuale alla CommissioneUmani, denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito. “In attesa della decisione sul merito della petizione individuale presentata per Alfredo– fanno sapere in un ...

