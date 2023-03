Cospito, l'Onu: "L'Italia rispetti gli standard internazionali di detenzione" (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche Cospito, il medico all'avvocato: 'È gravemente denutrito' Caso Cospito, l'Onu: 'Adottare misure urgenti a protezione del detenuto' Nella nota il difensore e il professore Manconi spiegano, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche, il medico all'avvocato: 'È gravemente denutrito' Caso, l'Onu: 'Adottare misure urgenti a protezione del detenuto' Nella nota il difensore e il professore Manconi spiegano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Cospito, l'Onu accoglie il ricorso per l'anarchico: 'L'Italia viola la dignità e l’umanità della pena' - ultimora_pol : L’Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani ha inviato mercoledì 1 marzo allo Stato italiano la richiesta di… - fattoquotidiano : Cospito, l’avvocato: “L’Onu ordina all’Italia di intervenire, c’è il rischio di danni irreparabili. Messa in dubbio… - ALBERTOPUCCI3 : Intervento molto duro dell'Alto Rappresentante Onu per i diritti umani, che ha DIFFIDATO l'Italia, riguardo al Caso… - Luigi165503044 : RT @fattoquotidiano: Cospito, l’avvocato: “L’Onu ordina all’Italia di intervenire, c’è il rischio di danni irreparabili. Messa in dubbio la… -