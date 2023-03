Cospito, l’avvocato: “L’Onu ordina all’Italia di intervenire, c’è il rischio di danni irreparabili. Messa in dubbio la legittimità del 41-bis” (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Alto commissariato Onu per i Diritti umani ha inviato all’Italia una richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41-bis di Alfredo Cospito. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e all’avvocato dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini, che subito dopo il rigetto del ricorso in Cassazione contro il carcere duro si era rivolto alla Commissione Diritti umani nelle Nazioni unite denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito, in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Lo scrivono in un comunicato l’avvocato Albertini e il professor Luigi Manconi, presidente di “A buon diritto onlus”. “In attesa della decisione sul merito della petizione individuale”, spiegano, “il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni unite ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Alto commissariato Onu per i Diritti umani ha inviatouna richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative alla detenzione al 41-bis di Alfredo. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e aldell’anarchico, Flavio Rossi Albertini, che subito dopo il rigetto del ricorso in Cassazione contro il carcere duro si era rivolto alla Commissione Diritti umani nelle Nazioni unite denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito, in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Lo scrivono in un comunicatoAlbertini e il professor Luigi Manconi, presidente di “A buon diritto onlus”. “In attesa della decisione sul merito della petizione individuale”, spiegano, “il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni unite ha ...

