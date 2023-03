Cospito, i Radicali: 'Il 41bis è uno strumento di tortura, siamo d'accordo con l'Onu' (Di venerdì 3 marzo 2023) Sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi, è intervenuta anche l'Onu, chiedendo all'Italia di rispettare e salvaguardare la dignità e i diritti del ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 marzo 2023) Sul caso di Alfredo, l'anarchico ale in sciopero della fame da oltre 4 mesi, è intervenuta anche l'Onu, chiedendo all'Italia di rispettare e salvaguardare la dignità e i diritti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enricomontibell : RT @globalistIT: - globalistIT : - Agenparl : Anarchici, Iervolino (#Radicali): Comitato Onu ha ragione, 41 bis tortura non solo per Cospito - - DanielaZini1 : RT @DanielaZini1: @Drittorovescio_ @giucruciani “Cospito non lotta per sé ma contro il sistema del 41-bis”. Il consigliere Usuelli, esponen… - DanielaZini1 : @Drittorovescio_ @giucruciani “Cospito non lotta per sé ma contro il sistema del 41-bis”. Il consigliere Usuelli, e… -