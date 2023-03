Cospito | comitato Onu | “Italia rispetti diritti civili e politici”

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Caso: secondo l’Onu sarebbero violate la dignità e l’umanità del trattamento detentivo l’1 marzo 2023. L’Alto Commissariato Onu per iUmani ha inviato allo statono la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative la detenzione al 41bis di Alfredo. Il documento è stato notificato alla rappresentanza del governono a Ginevra e all’avvocato Flavio Rossi Albertini, che subito dopo il rigetto del ricorso perin Cassazione aveva inoltrato una comunicazione individuale alla CommissioneUmani denunciando le condizioni di detenzione del proprio assistito”. Lo scrivono in un comunicato il legale di Alfredo, avv. Flavio Rossi Albertini, e il prof. Luigi Manconi, ...

