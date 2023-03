Così il Governo Meloni ha preso in giro il Paese (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal taglio delle accise sui carburanti, alla norma sulla soglia minima di 60 euro per l’obbligo dei pagamenti elettronici. Dal blocco navale per fermare ‘l’invasione’ di migranti, allo stop alla rafitica del Mes. Il tutto senza scomodare lo slogan elettorale “è finita la pacchia” gridato contro l’Unione europea davanti alle folle oceaniche. Queste sono alcune delle battaglie politiche che Giorgia Meloni assicurava di voler portare a termine una volta arrivata a Palazzo Chigi ma su cui, in appena quattro mesi di Governo, ha già fatto dietrofront. In appena quattro mesi di Governo, sono già molte le battaglie su cui il premier Meloni e i suoi ministri hanno già fatto dietrofront Una caporetto politica che l’ha vista costretta a rimangiarsi ogni promessa elettorale a partire dall’intenzione di cancellare le accise sui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal taglio delle accise sui carburanti, alla norma sulla soglia minima di 60 euro per l’obbligo dei pagamenti elettronici. Dal blocco navale per fermare ‘l’invasione’ di migranti, allo stop alla rafitica del Mes. Il tutto senza scomodare lo slogan elettorale “è finita la pacchia” gridato contro l’Unione europea davanti alle folle oceaniche. Queste sono alcune delle battaglie politiche che Giorgiaassicurava di voler portare a termine una volta arrivata a Palazzo Chigi ma su cui, in appena quattro mesi di, ha già fatto dietrofront. In appena quattro mesi di, sono già molte le battaglie su cui il premiere i suoi ministri hanno già fatto dietrofront Una caporetto politica che l’ha vista costretta a rimangiarsi ogni promessa elettorale a partire dall’intenzione di cancellare le accise sui ...

