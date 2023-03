"Cos'erano le braccia tese". Mogol svela la verità su Battisti e la politica (Di venerdì 3 marzo 2023) Mogol e Lucio Battisti come il sale e il pepe: reciprocamente necessari. Un paroliere e un cantautore destinati a formare un sodalizio artistico memorabile e a cambiare la storia della musica italiana. In previsione di quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno del cantante, oggi è il produttore discografico a narrare il loro primo, fortunato incontro al Corriere della Sera. Contro ogni aspettativa, Mogol ammette con sincerità: “All'inizio non mi sembrava un granché. Non avevo intuito nulla”. Quindi affronta il delicato tema del rapporto tra i loro brani e la politica: “Non scrivevamo per il comunismo”. Sui “boschi di braccia tese” del pezzo “La collina dei ciliegi” aggiunge: “Volevano darmi del fascista”. Non si può parlare del rivoluzionario Lucio Battisti se non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023)e Luciocome il sale e il pepe: reciprocamente necessari. Un paroliere e un cantautore destinati a formare un sodalizio artistico memorabile e a cambiare la storia della musica italiana. In previsione di quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno del cantante, oggi è il produttore discografico a narrare il loro primo, fortunato incontro al Corriere della Sera. Contro ogni aspettativa,ammette con sincerità: “All'inizio non mi sembrava un granché. Non avevo intuito nulla”. Quindi affronta il delicato tema del rapporto tra i loro brani e la: “Non scrivevamo per il comunismo”. Sui “boschi di” del pezzo “La collina dei ciliegi” aggiunge: “Volevano darmi del fascista”. Non si può parlare del rivoluzionario Luciose non ...

