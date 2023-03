“Cosa vogliono fare gli Usa”. La profezia di Caracciolo sulla guerra spiazza Gruber (Di venerdì 3 marzo 2023) Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, è ospite dell'edizione del 3 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo serale di La7 condotto da Lilli Gruber, e fa un'analisi della situazione del conflitto tra Russia e Ucraina, una guerra che dipende tanto dalle decisioni che vengono prese dagli Usa: “La novità è che gli americani hanno deciso di accorciare i tempi della guerra, bisogna vedere se ci riusciranno... Per loro il problema della Cina è leggermente più importante di quello della Russia. Detta in maniera molto pratica l'industria militare americana non può dalla mattina alla sera produrre, per decisione di Joe Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite. Quindi il Pentagono dice che loro la guerra eventualmente la farebbero ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Lucio, direttore della rivista di geopolitica Limes, è ospite dell'edizione del 3 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo serale di La7 condotto da Lilli, e fa un'analisi della situazione del conflitto tra Russia e Ucraina, unache dipende tanto dalle decisioni che vengono prese dagli Usa: “La novità è che gli americani hanno deciso di accorciare i tempi della, bisogna vedere se ci riusciranno... Per loro il problema della Cina è leggermente più importante di quello della Russia. Detta in maniera molto pratica l'industria militare americana non può dalla mattina alla sera produrre, per decisione di Joe Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite. Quindi il Pentagono dice che loro laeventualmente labbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Vogliono #Valditara a testa in giù neanche fossimo nel 1944. Non so a cosa possa portare questo clima di odio. Ho… - Triistan05 : @ringcast @SimoneAKirA È come l’eterno dibattito per il riconoscimento del videogioco come forma d’arte. Non è più… - EliFairylu : Tutti vogliono una foto con loro!! Sister Selassiè ???? Ps: ma tu cosa hai comprato? Curiosa ???? #fairylu - Peter_Italy : RT @EmaEuropeo: Minniti (quello bravo non come gli altri sinistri) dice importiamo milioni di africani per creare l'esercito europeo dell'a… - loredan33334284 : OK TRAVISARE MA UN ONTERO DISCORSO?POSSIBILE?È IMPROVVISAMENTE COSI STUPIDA DA SENTIRE TUTTO MALE? NON CREDO...… -