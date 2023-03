Cosa succede con lo stop alle auto benzina e diesel (Di venerdì 3 marzo 2023) È stallo a Bruxelles sul futuro dell'auto. L'ok finale al divieto di vendere veicoli inquinanti nell'Ue dal 2035 era atteso per mercoledì. Il testo, ormai arrivato al termine del suo iter legislativo, è poi stato... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) È stallo a Bruxelles sul futuro dell'. L'ok finale al divieto di vendere veicoli inquinanti nell'Ue dal 2035 era atteso per mercoledì. Il testo, ormai arrivato al termine del suo iter legislativo, è poi stato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Cosa succede sui social in questo istante? Le timeline sono bollenti! #GFVIP @alfosignorini @GiuliaSalemi93 - FerdinandoC : Se potete, oggi unitevi a uno sciopero del clima. Sono patrimonio di tutti, non solo di Fridays. Su @DomaniGiornale… - Corriere : Il video di Pieraccioni sull’auto elettrica: «E se la zia sta male e ho il 23% di batteria?» - Marci_Para10 : Se non succede, io ho davvero troppa paura di cosa succederà, A LIVELLO DI SHITSTORM, a Ziliani. - mlombardo81 : ?? Seconda puntata - “YOUROPE” Quali sono i diritti minimi dei passeggeri europei? Cosa succede in caso di cancel… -