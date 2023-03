Cosa si è fatto Giorgio Scalvini? Entità infortunio e tempi di recupero (Di venerdì 3 marzo 2023) Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Gli accertamenti hanno evidenziato per Giorgio Scalvini un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno. Scalvini aveva accusato il problema durante l’ultima sfida di campionato, giocata e persa 2-0 dall’Atalanta al Meazza contro il Milan, tanto da essere stato sostituito negli ultimi minuti da José Palomino. Inizialmente, però, l’infortunio non sembrava nulla di rilevante, anche perché la caviglia non si era gonfiata eccessivamente. Tuttavia col passare dei giorni Scalvini ha continuato ad accusare dolore, tanto da rendere indispensabili gli esami diagnostici che hanno quindi evidenziato con precisione la tipologia dell’infortunio patito dal giovane ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Gian Piero Gasperini. Gli accertamenti hanno evidenziato perun trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno.aveva accusato il problema durante l’ultima sfida di campionato, giocata e persa 2-0 dall’Atalanta al Meazza contro il Milan, tanto da essere stato sostituito negli ultimi minuti da José Palomino. Inizialmente, però, l’non sembrava nulla di rilevante, anche perché la caviglia non si era gonfiata eccessivamente. Tuttavia col passare dei giorniha continuato ad accusare dolore, tanto da rendere indispensabili gli esami diagnostici che hanno quindi evidenziato con precisione la tipologia dell’patito dal giovane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Se hanno agito nel massimo rispetto delle regole senza commettere errori come sostengono loro, allora perché hann… - GassmanGassmann : Quando scrivo“Pace” ,lo faccio pienamente conscio del fatto che esiste un aggressore(Russia) ed un aggredito(Ucrain… - fdragoni : Cosa fanno in Australia per prevenire stragi in mare come quelle di #crotone? Anche questo. Ed andrebbe fatto in tu… - OrioliPaolo : RT @LaSkilly: IO GLIELO DIRO' COSA AVETE FATTO Di fronte alle allucinanti parole del ministro #Piantedosi, un professore di Pordenone e s… - SamLammers_ : @manginobrioches @Matarax1 Classico discorso da radical chic che dal suo divano con la copertina parla di 100 anni… -