Cosa dicevano i pizzini di Messina Denaro tra sfoghi, regole e nomi in codice (Di venerdì 3 marzo 2023) Era la sorella Rosalia la vera collettrice dei biglietti del fratello. Ma una 'falla' nel sistema ha portato all'arresto del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Era la sorella Rosalia la vera collettrice dei biglietti del fratello. Ma una 'falla' nel sistema ha portato all'arresto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : “C’erano molti pregiudizi, mi dicevano che il calcio non era una cosa da femmine. Oggi i miei genitori sono i miei… - nonnaangela60 : RT @monicatappi: @stanzaselvaggia Almeno adessoabbiamo capito tutti cosa sono i fascisti, dopo anni in cui ci dicevano che era cosa del sec… - claudiomasi5 : Covid, ipotesi nuovo lockdown totale. Esperti e politici si dividono - monicatappi : @stanzaselvaggia Almeno adessoabbiamo capito tutti cosa sono i fascisti, dopo anni in cui ci dicevano che era cosa… - VillaIsolina : RT @FabDend: @Leonardobecchet Il famoso piano pandemico, poi non applicato, per cosa era stato ideato? cosa temevano che sarebbe potuto ac… -