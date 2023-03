Correa torna ad allenarsi col pallone, in campo anche Dimarco (Di venerdì 3 marzo 2023) Mentre l’Inter prosegue con la preparazione della sfida contro il Lecce in programma domenica alle 18 a San Siro, si rivedono sul campo di allenamento anche Joaquin Correa e Federico Dimarco. Lavoro a parte per i due, che non dovrebbero comunque esserci nella prossima giornata RITORNI – Difficile recuperarli in vista di Inter-Lecce di domenica, ma Joaquin Correa e Federico Dimarco fanno progressi nei rispettivi percorsi di recupero. In particolar modo l’argentino, assente da lungo tempo e tornato a lavorare con il pallone ad Appiano Gentile. Lo stesso vale per l’esterno sinistro, sebbene il suo stop sia decisamente più corto: lavoro personalizzato anche per lui, che però dovrebbe in ogni caso lasciare il posto a Robin ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Mentre l’Inter prosegue con la preparazione della sfida contro il Lecce in programma domenica alle 18 a San Siro, si rivedono suldi allenamentoJoaquine Federico. Lavoro a parte per i due, che non dovrebbero comunque esserci nella prossima giornata RITORNI – Difficile recuperarli in vista di Inter-Lecce di domenica, ma Joaquine Federicofanno progressi nei rispettivi percorsi di recupero. In particolar modo l’argentino, assente da lungo tempo eto a lavorare con ilad Appiano Gentile. Lo stesso vale per l’esterno sinistro, sebbene il suo stop sia decisamente più corto: lavoro personalizzatoper lui, che però dovrebbe in ogni caso lasciare il posto a Robin ...

