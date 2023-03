Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 3 marzo. In calo numero casi e decessi (Di venerdì 3 marzo 2023) Riprendono a diminuire i contagi Covid in Italia e si conferma una discesa nel numero di morti. A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo dal 24 febbraio al 2 marzo. Nella settimana in esame si sono registrati 26.684 nuovi casi di Covid-19, in calo del 9,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 29.443). Sono stati 228 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 6,6% rispetto alla settimana prima (erano 244). Sono stati eseguiti 533.212 tamponi, pari al 5,3% in più rispetto all'ultimo bollettino (506.295). Torna a scendere il tasso di positività: si attesta al 5%, con una variazione di 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 5,8%). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Riprendono a diminuire i contagi Covid ine si conferma una discesa neldi morti. A rivelarlo è ildel ministero della Salute, relativo al periodo dal 24 febbraio al 2. Nella settimana in esame si sono registrati 26.684 nuovidi Covid-19, indel 9,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 29.443). Sono stati 228 iin 7 giorni, con una riduzione del 6,6% rispetto alla settimana prima (erano 244). Sono stati eseguiti 533.212 tamponi, pari al 5,3% in più rispetto all'ultimo(506.295). Torna a scendere il tasso di positività: si attesta al 5%, con una variazione di 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 5,8%).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 3 marzo. In calo numero casi e decessi - gianlucaposer : @guffanti_marco No prima mettiamo ai ceppi questo di Arabia viva.. 4% - SimonHume17 : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo “Non è una pandemia. Mascherine inutili” 25/2/20 - docdrugztore : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo “Non è una pandemia. Mascherine inutili” 25/2/20 - Miti_Vigliero : @merlinoontheweb ...senza dimenticare il convegno negazionista al Senato #ripassiamo2020 Coronavirus, al Senato il… -