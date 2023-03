Coppa del Re: Barca quasi in finale, 1 - 0 al Real (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Barcellona ipoteca la qualificazione alla finale della Coppa del Re, aggiudicandosi il 'clasico' contro il Real Madrid sul terreno del Santiago Bernabeu. I blaugrana di Xavi si sono imposti per 1 - ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Barcellona ipoteca la qualificazione alladelladel Re, aggiudicandosi il 'clasico' contro ilMadrid sul terreno del Santiago Bernabeu. I blaugrana di Xavi si sono imposti per 1 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Una Coppa del Mondo va festeggiata come si deve ?? ?? #Messi ha voluto celebrarla con un regalo 'costoso' e dall'alt… - ItaliaTeam_it : Le nostre stelle pronte a brillare in Norvegia ? Da domani a domenica, le sciatrici #ItaliaTeam saranno impegnate… - tancredipalmeri : L’eliminazione del Tottenham dagli Ottavi di FA Cup significa una cosa: che nemmeno quest’anno riuscirà a vincere u… - rompipallex : Il cazzo che me ne frega lo trova vicino alla coppa del mondo del suo numero 9 derubato del fifa the best - danmesck : @soralhellas Le primavere sono U19 e fanno il campionato primavera, la NextGen è U23 e gioca in Lega Pro (ex Serie… -