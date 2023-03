Coppa del Mondo di Scherma | Gallo è oro individuale a Padova

(Di venerdì 3 marzo 2023)– Esulta il pubblico di: Micheleè il vincitore del 64° Trofeo Luxardo, tappa veneta delladeldi sciabola maschile. Il ventunenne salernitano conquista il titolo della provagrazie al successo ai danni dello spagnolo Carlos Florez per 15-8, seguito da quello sul tedesco Raoul Bonah con il punteggio di 15-11. Nei 16 l’azzurro si è imposto 15-9 sull’argentino Pascual Maria Di Tella, poi sull’ungherese Andras Szatmari per 15-14. In semifinaleha sconfitto l’uomo da battere, il georgiano Sandro Bazadze, 15-14, e in finale il kazako Artyom Sarkissyan si è arreso con lo score di 15-9. Ottimo anche il terzo posto di Giovanni Repetti che, superate le qualificazioni, nei 64 ha eliminato il giapponese Reo Hiwatashi con il ...

Inizia con una cancellazione il weekend di gara diMondo ad Aspen, in Colorado. La prima discesa libera è stata interrotta dopo il pettorale 24 a causamaltempo. Una gara con l'amaro in bocca per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted , ...Mg Torino 02/02/2023 -Italia / Juventus - Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella ... Sarri ha parlato dello straordinario momentocentrocampista. "Vecino è in un momento in cui ...... anche grazie ad una ritrovata prolificità offensiva, da sempre marchio di fabbricacalcio ... Eliminati dallaItalia dall'Inter, hanno dilapidato punti nei match con Sassuolo e Lecce, due ...

Sofia Goggia vuole essere la grande protagonista nella discesa libera di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’appuntamento è per sabato 4 marzo (ore 11.00) sulla p ...Domani, 4 marzo alle 18.00 i due anticipi. Domenica 5 marzo si giocano le altre sfide. Sotto i riflettori Modena-Monza e Padova-Trento ...