Coppa del Mondo | Curtoni è seconda nel superG | “Un centesimo in più amaro”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Elenaè tornata sul podio indelfemminile di sci alpino. L’Azzurra si è piazzata al secondo posto nel super-G di Kvitfjell (Norvegia). Ha fatto meglio solamente l’austriaca Cornelia Huetter (1:26.83), che ha beffato l’italiana per un. A completare il podio ci ha pensato la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.12). Prova positiva, dunque, per la lombarda, capace di fare la differenza soprattutto nella parte centrale del tracciato scandinavo. Per lei si tratta del quarto podio della stagione sul massimo circuito, il secondo in questo format di gara dopo l’altra piazza d’onore ottenuta a St. Moritz (Svizzera) nellametà dello scorso dicembre. “Sicuramente è unun po’– ha detto l’Azzurra al termine della gara -, ma va bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Super Elena! ???? Curtoni è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia), un centesimo alle spalle d… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - Eurosport_IT : DOMINIK FISCHNALLER NELLA STORIA ???????? L'azzurro conquista la classifica generale della Coppa del Mondo di Slittino… - MicioMicione85 : RT @Kino16K: Adani che raglia -Ciclo del Napoli migliore concettualmente di quello della juve- Ma va a cagare Ciclo juve, trofei: -9 scu… - mj76sg : RT @aainsibaslavida: oggi è l'ultima volta che ti siederai su quel banchetto prima di ballare sul palco del serale, siamo tutti fieri di te… -

Dentro l'area uno dei migliori centricampionato, ovvero Mitchell Watt , determinante nei ...E JONES SU VENEZIA CONFERENZA STAMPA DINAMOTV Dopo tre settimane di stop per le Final Eight di...Rafael Nadal Rafael Nadal è tornato a parlare e l'ha fatto durante la semifinale d'andata diRe che si è disputata al Santiago Bernabeu tra Real Madrid - Barcellona nel classicocalcio spagnolo. Il tennista maiorchino, che non disputa una partita ufficiale dal secondo turno ...... Ilaria Maria, avente ad oggetto la prevenzione delle interferenze a scopo corruttivo e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'appalto per la realizzazioneprimo stralcio ...

A tre turni dal termine della stagione regolare, diverse società sono corse ai ripari in questi ultimi giorni di mercato. Complice il ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...