Convocati Atalanta | fuori Scalvini | Palomino e Zapata C'è un ritorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : Convocati #Sampdoria Primavera per l’#Atalanta: la decisione su #Ivanovic - Tutfantacalcio : ?? #ATALANTA: tra i convocati di Gasperini out #Scalvini e #Palomino, torna #Demiral ?? - sportface2016 : #Atalanta, i convocati di #Gasperini per la gara contro l’#Udinese - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieA | @Atalanta_BC , i convocati di #Gasperini per la sfida contro l’@Udinese_1896 : fuori in tre, torna #Pasalic ?? https… - DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC , i convocati di #Gasperini per la sfida contro l’@Udinese_1896 : fuori in tre, torna… -

Il tecnico dell', Giampiero Gasperini, ha convocato 20 giocatori per la gara di campionato contro l' Udinese , in programma domani alle ore 18 a Bergamo. Torna tra i presenti Pasalic , mentre non saranno ...Tornare a fare punti. Questo l'obiettivo della Sampdoria di Felice Tufano che domani, sabato, riceverà al "3 campanili" di Bogliasco l', nella sfida valida per la 22.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23 (ore 11.00, diretta su Sportitalia, App Sportitalia e www.sportitalia.com). Per la gara con i nerazzurri, il tecnico ...... se le cose non vanno come si credeva, diventa più difficile riprendere in corsa una garaLA PIU' RAPPRESENTATA - I 20 ragazzisono tutti nati nel 2006 salvo Matteo Cocchi (Inter), ...

Atalanta-Udinese: i convocati Atalanta

La partenza domani mattina da Fiumicino per raggiungere Paphos dove gli Azzurrini esordiranno il 7 marzo con la Repubblica d’Irlanda. Cipro e Ucraina le altre squadre da battere per il passaggio alla ...Inizia per la Nazionale Under 17 la seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria. Concluso oggi il raduno al Giulio Onesti di Roma, Bernardo ...