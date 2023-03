Controlli a Pompei: 123 persone identificate (Di venerdì 3 marzo 2023) . Setacciate via Plinio, via Lepanto, via Monsignor Luigi di Liegro, Provinciale Fontanelle, Ripuaria e Nolana. . Stamattina gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Passate al setaccio nella città di Pompei le seguenti strade via Plinio, Lepanto, Monsignor Luigi di Liegro, Provinciale Fontanelle, Provinciale Ripuaria e Nolana. Nel corso delle attività identificate 123 persone, di cui 28 con precedenti di polizia. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) . Setacciate via Plinio, via Lepanto, via Monsignor Luigi di Liegro, Provinciale Fontanelle, Ripuaria e Nolana. . Stamattina gli agenti del locale Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Passate al setaccio nella città dile seguenti strade via Plinio, Lepanto, Monsignor Luigi di Liegro, Provinciale Fontanelle, Provinciale Ripuaria e Nolana. Nel corso delle attività123, di cui 28 con precedenti di polizia. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Controlli a Pompei: 123 persone identificate. Setacciate via Plinio, via Lepanto, via Monsignor Luigi di Liegro, Pr… - Robbetta : RT @rtl1025: ???? Attacchi con i droni in #Russia, a fuoco una raffineria. #Putin ha ordinato di rafforzare i controlli alle frontiere ?? di… - rtl1025 : ???? Attacchi con i droni in #Russia, a fuoco una raffineria. #Putin ha ordinato di rafforzare i controlli alle front… - StabiaChannel : #Cronaca #Pompei - Controlli della polizia, identificate 84 persone LEGGI LA NEWS: - francypar71 : #Napoli Pompei, controlli a tappeto: identificate 84 persone e controllati 43 veicoli -