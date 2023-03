Contratti Ferragni-Fedez a Sanremo: nessun chiarimento per ora in CDA (Di venerdì 3 marzo 2023) Morandi, Ferragni, Amadeus (Us Rai) Tutto rinviato. Nel corso del Cda Rai non si è discusso dei Contratti di Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo 2023 sui quali i consiglieri avevano chiesto chiarimenti all’amministratore delegato. A quanto apprende l’ADN, Carlo Fuortes si sarebbe impegnato a metterli a disposizione dei consiglieri in una data successiva, comunque entro giovedì 16 marzo, quando si svolgerà il prossimo consiglio d’amministrazione. I nodi riguardavano possibili sponsorizzazioni (in particolare un accordo con Instagram) e la presenze delle telecamere del docureality The Ferragnez dietro le quinte dell’Ariston. Per il doveroso chiarimento, dunque, ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempo Fedez poche ore fa ha spiegato di voler rimanere lontano dai social ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023) Morandi,, Amadeus (Us Rai) Tutto rinviato. Nel corso del Cda Rai non si è discusso deidi Chiara2023 sui quali i consiglieri avevano chiesto chiarimenti all’amministratore delegato. A quanto apprende l’ADN, Carlo Fuortes si sarebbe impegnato a metterli a disposizione dei consiglieri in una data successiva, comunque entro giovedì 16 marzo, quando si svolgerà il prossimo consiglio d’amministrazione. I nodi riguardavano possibili sponsorizzazioni (in particolare un accordo con Instagram) e la presenze delle telecamere del docureality The Ferragnez dietro le quinte dell’Ariston. Per il doveroso, dunque, ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempopoche ore fa ha spiegato di voler rimanere lontano dai social ...

