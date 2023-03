"Conte e Speranza potevano evitare 4000 morti". L'accusa dei giudici (Di venerdì 3 marzo 2023) Un'inchiesta che potrebbe riscrivere la storia d'Italia degli ultimi tre anni. Di quei giorni, quelle interminabili settimane nelle quali si contavano i morti e si aveva paura persino ad abbracciare un parente. Un'indagine, quella sulla gestione del Covid condotta dalla procura bergamasca, che sta evidenziando responsabilità, torti e scelte rivelatesi poi sbagliate nella migliore delle ipotesi, scellerate volendo osservare la parte mezza vuota del famigerato bicchiere. Perché con altre modalità, scrivono i giudici, si sarebbero potuti evitare 4000 morti. Quattromilacentoquarantotto per l'esattezza. È un quadro inquietante quello che sta emergendo dalle prime indiscrezioni sulle settimane che precedettero il lockdown. I magistrati hanno concentrato gli sforzi investigativi sull'arco temporale che va tra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Un'inchiesta che potrebbe riscrivere la storia d'Italia degli ultimi tre anni. Di quei giorni, quelle interminabili settimane nelle quali si contavano ie si aveva paura persino ad abbracciare un parente. Un'indagine, quella sulla gestione del Covid condotta dalla procura bergamasca, che sta evidenziando responsabilità, torti e scelte rivelatesi poi sbagliate nella migliore delle ipotesi, scellerate volendo osservare la parte mezza vuota del famigerato bicchiere. Perché con altre modalità, scrivono i, si sarebbero potuti. Quattromilacentoquarantotto per l'esattezza. È un quadro inquietante quello che sta emergendo dalle prime indiscrezioni sulle settimane che precedettero il lockdown. I magistrati hanno concentrato gli sforzi investigativi sull'arco temporale che va tra ...

