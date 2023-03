Conte apre a Schlein: “Insieme per una legge sul salario minimo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Meno di una settimana dopo le primarie del PD che hanno incoronato Elly Schlein segretaria del partito, Giuseppe Conte auspica “di avere un dialogo” con i dem e “poterci misurare su obiettivi concreti“. Il leader M5S propone come terreno di incontro il salario minimo. “Gli stipendi troppo bassi sono un’emergenza nazionale. Sul salario minimo non possiamo più attendere. È ora di passare dalle parole ai fatti“, scrive Conte su Twitter. E allega un video in cui spiega che i pentastellati hanno presentato una proposta di legge “sul salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora” chiedendone la calendarizzazione urgente. Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Foto AnsaConte e il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) Meno di una settimana dopo le primarie del PD che hanno incoronato Ellysegretaria del partito, Giuseppeauspica “di avere un dialogo” con i dem e “poterci misurare su obiettivi concreti“. Il leader M5S propone come terreno di incontro il. “Gli stipendi troppo bassi sono un’emergenza nazionale. Sulnon possiamo più attendere. È ora di passare dalle parole ai fatti“, scrivesu Twitter. E allega un video in cui spiega che i pentastellati hanno presentato una proposta di“sullegale a 9 euro lordi l’ora” chiedendone la calendarizzazione urgente. Giuseppeed Elly. Foto Ansae il ...

