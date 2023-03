Confiscati beni a imprenditore del casertano: è ritenuto esponente dei casalesi (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva emesso dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di un imprenditore edile ritenuto esponente del clan dei casalesi. Il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, avviato su iniziativa dei procuratori della Repubblica di Napoli e Santa Maria Capua Vetere e del direttore della Dia, scaturiva a seguito degli accertamenti eseguiti nei confronti dell’imprenditore, già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, detenzione abusiva di armi ed altro. Gli investigatori della Dia hanno riscontrato una significativa sproporzione tra la capacità reddituale manifestata e quella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva emesso dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di unediledel clan dei. Il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, avviato su iniziativa dei procuratori della Repubblica di Napoli e Santa Maria Capua Vetere e del direttore della Dia, scaturiva a seguito degli accertamenti eseguiti nei confronti dell’, già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, detenzione abusiva di armi ed altro. Gli investigatori della Dia hanno riscontrato una significativa sproporzione tra la capacità reddituale manifestata e quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancaLovesElon : YES YESSSSSSSS PRIGIONE E TUTTI I BENI CONFISCATI A STI BASTARDI - TeleradioNews : Beni confiscati alla mafia: quanti progetti bocciati al Sud! Luca Abete racconta uno scandalo italiano: per recupe… - larampait : (VIDEO) #Beniconfiscati, #progetti #PNRR bocciati a #Caserta e #CasaldiPrincipe - SegniTempi : A Quarto convegno nazionale sui beni confiscati, a dimostrazione del grande impegno dell'amministrazione comunale… - puntomagazine : Beni confiscati alla camorra, questo il convegno in programma domani a Casa Mehari a Quarto il 3 marzo alle 17 -… -