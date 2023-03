Concorso Italiano 2023 - Torna il più grande raduno di auto tricolori al mondo: date e programma (Di venerdì 3 marzo 2023) La 38 edizione di Concorso Italiano, il raduno di quattro ruote Made in Italy più imponente al mondo (nonché parte integrante della Monterey Car Week) ha voluto omaggiare il Paese al quale deve il suo grande successo: ecco perché Tom McDowell, presidente e organizzatore, ha deciso di tenere nel nostro Paese, per la prima volta, la conferenza stampa di presentazione per l'happening annuale in programma il 16 e il 19 agosto al Bayonet & Black Horse Golf Course di Seaside, in California. Nei prestigiosi spazi dell'automobile Club Milano, insieme a McDowell sono intervenuti Geronimo La Russa (presidente di A.C. Milano), Angelo Sticchi Damiani (presidente automobile Club d'Italia), Raffaello Porro (Event Ambassador di Concorso ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) La 38 edizione di, ildi quattro ruote Made in Italy più imponente al(nonché parte integrante della Monterey Car Week) ha voluto omaggiare il Paese al quale deve il suosuccesso: ecco perché Tom McDowell, presidente e organizzatore, ha deciso di tenere nel nostro Paese, per la prima volta, la conferenza stampa di presentazione per l'happening annuale inil 16 e il 19 agosto al Bayonet & Black Horse Golf Course di Seaside, in California. Nei prestigiosi spazi dell'mobile Club Milano, insieme a McDowell sono intervenuti Geronimo La Russa (presidente di A.C. Milano), Angelo Sticchi Damiani (presidentemobile Club d'Italia), Raffaello Porro (Event Ambassador di...

