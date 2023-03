Concorso Guardia di Finanza per 1.230 allievi marescialli: come fare domanda e quali sono i requisiti (Di venerdì 3 marzo 2023) Al via le domande per il Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1.230 allievi marescialli. Il bando di Concorso è aperto anche ai civili che devono tuttavia possedere specifici requisiti per partecipare. Il Concorso per la Guardia di Finanza Il Concorso Guardia di Finanza consente l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Il bando in questione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di quello per il Concorso dei carabinieri per 816 allievi marescialli nel ruolo di ispettori dell’Arma che scade il prossimo 11 marzo. Il Concorso Guardia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Al via le domande per ildi2023 per 1.230. Il bando diè aperto anche ai civili che devono tuttavia possedere specificiper partecipare. Ilper ladiIldiconsente l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Il bando in questione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di quello per ildei carabinieri per 816nel ruolo di ispettori dell’Arma che scade il prossimo 11 marzo. Ildi ...

