Concerti di Daniele Silvestri nel 2023: le date nei teatri e i biglietti in prevendita (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo una misteriosa equazione comparsa sui profili social, ecco annunciati i Concerti di Daniele Silvestri nel 2023. Il cantautore romano ritorna sul palco dopo una prima tranche del tour indoor iniziato nel 2022 e dopo aver lanciato il singolo Tik Tak. Nel 2023 di Daniele Silvestri potrebbero arrivare altre novità, come precisa l'artista sul suo profilo social. Di seguito tutte le date dei Concerti di Daniele Silvestri nel 2023: 18 maggio NAPOLI, Teatro AugusteoPoltronissima Gold € 45,00Poltronissima € 40,00Poltrona € 35,00Galleria Centrale € 35,00Galleria Laterale € 30,00 19 maggio ROMA, Auditorium Parco Della Musica Ennio MorriconePlatea € 52,00Galleria € 40,00Galleria con ...

