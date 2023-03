Con la Schlein segretario è morta la Ditta (Di venerdì 3 marzo 2023) Schlein ha vinto, Bonaccini ha perso. Fine della notizia, tutto il resto è chiacchiericcio giornalistico alimentato da quelli che parlavano della inevitabile vittoria del Bonaccini formato hipster, uno non ha mai fatto nulla nella vita salvo iscriversi al Pci, e che adesso trovano inevitabile il successo della Schlein formato woke, una che ha fatto di tutto nella vita salvo dimenticarsi di iscriversi al Pd. Trovo fantastico che gli analisti politici si trasformino immediatamente in commentatori politici non appena capiscono di aver sbagliato le loro analisi. Pensavo una cosa, l’ho scritta per mesi cercando di influenzare le scelte dei miei lettori, ho sbagliato e adesso vi spiego perché non avevate capito nulla. No Meloni, no Schlein Come Repubblica che ci spiega come grazie alla Schlein, la Meloni sia tornata nel ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 marzo 2023)ha vinto, Bonaccini ha perso. Fine della notizia, tutto il resto è chiacchiericcio giornalistico alimentato da quelli che parlavano della inevitabile vittoria del Bonaccini formato hipster, uno non ha mai fatto nulla nella vita salvo iscriversi al Pci, e che adesso trovano inevitabile il successo dellaformato woke, una che ha fatto di tutto nella vita salvo dimenticarsi di iscriversi al Pd. Trovo fantastico che gli analisti politici si trasformino immediatamente in commentatori politici non appena capiscono di aver sbagliato le loro analisi. Pensavo una cosa, l’ho scritta per mesi cercando di influenzare le scelte dei miei lettori, ho sbagliato e adesso vi spiego perché non avevate capito nulla. No Meloni, noCome Repubblica che ci spiega come grazie alla, la Meloni sia tornata nel ...

