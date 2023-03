Con Elly Schlein si formerà un assetto a tre blocchi: i media benediranno questa nuova fase (Di venerdì 3 marzo 2023) di Matteo Masi* In questi giorni si susseguono i commenti e le analisi più disparate rispetto all’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico. Due le previsioni più diffuse nell’ambito delle voci politiche più critiche: la prima ritiene che il risultato delle primarie darà il colpo di grazia definitivo al Pd, che inevitabilmente si spaccherà o vedrà ampiamente ridimensionato il suo consenso, visto che le urgenze incarnate dalla nuova leadership sono assai lontane dal sentire diffuso del popolo italiano; la seconda interpretazione crede invece che Elly Schlein restituirà, almeno nel breve-medio periodo, un nuovo slancio al partito (anti)democratico come polo di un centro-sinistra rinnovato grazie agli elementi di novità e radicalità (a buon mercato) impressi dall’esito delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) di Matteo Masi* In questi giorni si susseguono i commenti e le analisi più disparate rispetto all’elezione dialla segreteria del Partito Democratico. Due le previsioni più diffuse nell’ambito delle voci politiche più critiche: la prima ritiene che il risultato delle primarie darà il colpo di grazia definitivo al Pd, che inevitabilmente si spaccherà o vedrà ampiamente ridimensionato il suo consenso, visto che le urgenze incarnate dallaleadership sono assai lontane dal sentire diffuso del popolo italiano; la seconda interpretazione crede invece cherestituirà, almeno nel breve-medio periodo, un nuovo slancio al partito (anti)democratico come polo di un centro-sinistra rinnovato grazie agli elementi di novità e radicalità (a buon mercato) impressi dall’esito delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : La neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein ha reso omaggio alle vittime del naufragio presso il palazzet… - ultimora_pol : Lorenzo #Cesa: “Ricordo Elly #Schlein ai tempi in cui eravamo colleghi in europarlamento e non è cambiato nulla: ca… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - MaurizioGabell1 : RT @Agostino12: Su Libero Quotidiano scrivono che la elly schlein sarebbe una fan di maduro ??. Non lo sapevo!?? E allora sia intesa subito c… - StarlightRevo : FATEVI DUE RISATE?? Con la vittoria di Elly Schlein alle primarie, il PD abbraccia completamente le più grandi foll… -