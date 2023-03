Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Comune Assago: «Stadio Inter? Difenderemo il territorio»: Il Comune di Assago ha comunicato l’… - greguari : @marifcinter Quindi secondo il Comune di #Assago se il Forum crea problemi ai Comuni viciniori nei giorni degli ev… - CalcioFinanza : Il Comune di #Assago sul nuovo stadio dell'#Inter: «In caso di ripercussioni sulla viabilità, difenderemo il nostro… - GianmarcoDaria : ??? Comune #Assago: 'Nel caso in cui la realizzazione dello stadio diventasse proposta concreta e questo dovesse cau… - GianmarcoDaria : ??? Comune #Assago: 'Amministrazione comunale conferma di non essere mai stata contattata dalla società Inter per un… -

Ildiha comunicato l' assenza di qualsiasi contatto con l'Inter , in merito alla costruzione del nuovo stadio neroazzurro sul proprio territorio. Questo il testo della nota ufficiale: 'In ...Ildismentisce di aver avuto contatti con l'Inter per la costruzione del nuovo stadio e indica Rozzano come la vera area individuata dal club nerazzurro. Ai nostri microfoni, il Sindaco di ...Sempre secondo la Rosea, infatti, il presidente nerazzurro Steven Zhang avrebbe già in mano l'accordo preliminare per un terreno privato adcontiguo ma a sé stante da Milano) , non ...

Il Comune di Assago si smarca: 'Stadio Inter Nessun contatto, l'area individuata è a Rozzano' Calciomercato.com

Quasi un milione di metri quadrati, delimitati da autostrada e tangenziale, a pochi passi dal Mediolanum Forum ...Il Comune di Assago smentisce di aver avuto contatti con l’Inter per la costruzione del nuovo stadio e indica Rozzano come la vera area individuata dal club nerazzurro. Ai nostri microfoni, il Sindaco ...