Como-Modena: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lariani vengono da quattro risultati utili consecutivi e ora puntano ad aggangiare proprio gli emiliani che li sopravanzano di tre punti. Como-Modena si giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.

Como-Modena: LE probabili formazioni

Como(3-5-2): Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Ioannou, Bellemo, Arrigoni, Iovine, Blaco, Gabrielloni, Mancuso. All. Longo

Modena(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Ponsi, Poli, Gerli, Magnino, Tremolada, Strizzolo, Falcinelli. All. Tesser

dove vederla IN TV

Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 5 marzo 2023 alle ore 15.

