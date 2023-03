Come vuoi, in radio il nuovo singolo di Geolier: testo e significato (Di venerdì 3 marzo 2023) A quasi due mesi dall’uscita de “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy) – certificato platino da FIMI/GfK Italia – Geolier continua a raccontare la sua realtà e da venerdì 3 marzo sarà in radio con “Come vuoi”, singolo contenuto nell’album, di cui è fuori ora – al link https://youtu.be/aL0dOoLpf7M – il videoclip, un racconto di un amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli. Protagonisti d’eccezione del video sono l’attore napoletano Giacomo Giorgio, una delle punte di diamante della fiction Rai “Mare Fuori”, e Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica e televisiva. I personaggi vengono immortalati nei momenti più significativi dell’amore in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con la sincerità che caratterizza Geolier, la ... Leggi su zon (Di venerdì 3 marzo 2023) A quasi due mesi dall’uscita de “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy) – certificato platino da FIMI/GfK Italia –continua a raccontare la sua realtà e da venerdì 3 marzo sarà incon “”,contenuto nell’album, di cui è fuori ora – al link https://youtu.be/aL0dOoLpf7M – il videoclip, un racconto di un amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli. Protagonisti d’eccezione del video sono l’attore napoletano Giacomo Giorgio, una delle punte di diamante della fiction Rai “Mare Fuori”, e Paola Di Benedetto, conduttricefonica e televisiva. I personaggi vengono immortalati nei momenti più significativi dell’amore in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con la sincerità che caratterizza, la ...

