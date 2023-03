Come sta Daniele Scardina? Ultimi aggiornamenti incoraggianti (Di venerdì 3 marzo 2023) Giungono nuove notizie sulle condizioni di Daniele Scardina, pugile italiano che negli scorsi giorni è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza al cervello in seguito ad un malore: il suo manager, Alessandro Cerchi, a Fanpage ha parlato di piccoli segnali di miglioramento. Queste le parole di Alessandro Cerchi: “Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva, ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza. Però ci sono miglioramenti, ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare. Daniele resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive“. Spiega le possibili cause del malore Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione: “Le due vene a ponte in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Giungono nuove notizie sulle condizioni di, pugile italiano che negli scorsi giorni è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza al cervello in seguito ad un malore: il suo manager, Alessandro Cerchi, a Fanpage ha parlato di piccoli segnali di miglioramento. Queste le parole di Alessandro Cerchi: “Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva, ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza. Però ci sono miglioramenti, ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare.resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive“. Spiega le possibili cause del malore Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione: “Le due vene a ponte in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e ...

