Come sta Daniele Scardina: "Respira autonomamente ma è in coma indotto" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il manager di Scardina ha fornito dettagli importanti sulle sue condizioni di salute: "Respira autonomamente ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza, però ci sono miglioramenti" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Il manager diha fornito dettagli importanti sulle sue condizioni di salute: "ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza, però ci sono miglioramenti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - AlessiaMorani : Un sindaco che si comporta come un bullo. Che pena, mamma mia. Solidarietà a @ellyesse per la barbarie che sta sube… - marattin : @andrea_xtr Il Superbonus sta su tutte le pagine perché ieri l’Upb ha stimato un moltiplicatore di 0.2 e non di cen… - Auri______90 : RT @sunflowerily: daniele del moro ammettendo in confessionale quello che io pensavo da sempre su di lui, ovvero sta con Oriana per non pas… - AbejaAlice35 : RT @Delli522Anna: IO PRENDERE COME DECISIONE DI METTERCI IN MUTO PER UN PO DI TEMPO SENZA TWEET PERCHÉ CHI NON CAPISCE CHE SI VA OLTRE IL G… -