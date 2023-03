Come si addestra l’Intelligenza Artificiale? (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale e progettati per produrre immagini Come Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion sono diventati molto popolari nel corso degli ultimi mesi sia perché rappresentano una novità sia perché il modo in cui funzionano pone diversi problemi. DALL-E è stata sviluppata da OpenAI, un’organizzazione senza fini di lucro di ricerca sull’Intelligenza Artificiale che ha lo scopo di promuovere e sviluppare un’intelligenza Artificiale “amichevole” (friendly AI) che possa essere utile e avvantaggiare chiunque nelle proprie mansioni. Di recente si è parlato molto di OpenAI perché ha sviluppato e lanciato ChatGPT, un chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale che è stato anche integrato nel motore di ricerca Bing, ma nel ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli strumenti basati sule progettati per produrre immaginiMidjourney, DALL-E e Stable Diffusion sono diventati molto popolari nel corso degli ultimi mesi sia perché rappresentano una novità sia perché il modo in cui funzionano pone diversi problemi. DALL-E è stata sviluppata da OpenAI, un’organizzazione senza fini di lucro di ricerca sulche ha lo scopo di promuovere e sviluppare un’intelligenza“amichevole” (friendly AI) che possa essere utile e avvantaggiare chiunque nelle proprie mansioni. Di recente si è parlato molto di OpenAI perché ha sviluppato e lanciato ChatGPT, un chatbot basato sulche è stato anche integrato nel motore di ricerca Bing, ma nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jack53152579 : Dagli anni '20 del secolo scorso si è affermata l'intesa che un Paese può essere riconosciuto come partecipante all… - AnTuDo1282 : RT @AgainCarlakak: CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ Chi addestra i bambini alla guerra come fece Hitler è un maiale. Chi li manda a morire in guer… - emy_mochy_ : Mi sto immaginando Jin che addestra Hobi e se non lo ascolta Jin si incacchia e ride come lui solo fa.. le due comi… - Giancar71370236 : @CRINICO72 Da grande avrà un peso tra i 40 e i 50 chili,quindi devi avere almeno il giardino,devi interagire con lu… - noeuro2 : @OGiannino Un particolare non di piccolo conto, le storia fa storia va raccontato nella sua interezza, l obiettivo… -