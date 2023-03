Come salvare la democrazia dalla dittatura digitale dei tecno-oligarchi (Di venerdì 3 marzo 2023) La scelta di risposte emotive Come quelle che hanno portato all’elezione di tanti leader populisti ha già provocato qualche ripensamento. Si può sperare che con il ritorno a politiche più meditate cresca anche la capacità di analisi dei problemi e la necessità di elaborare una nuova visione del mondo. Il punto di partenza ancora una volta è proprio la tecnologia, che sta al centro del progetto europeo, perché è enorme la capacità di trasformare radicalmente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo e interagiamo nella società, ma allo stesso tempo perché troppo visibile è la grande concentrazione di potere e di risorse economiche che si è accumulata nelle mani di pochissimi soggetti. E la politica si sta rendendo conto che questa concentrazione è rischiosa per la democrazia. Il Congresso americano ha cominciato a occuparsi dei problemi di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 marzo 2023) La scelta di risposte emotivequelle che hanno portato all’elezione di tanti leader populisti ha già provocato qualche ripensamento. Si può sperare che con il ritorno a politiche più meditate cresca anche la capacità di analisi dei problemi e la necessità di elaborare una nuova visione del mondo. Il punto di partenza ancora una volta è proprio lalogia, che sta al centro del progetto europeo, perché è enorme la capacità di trasformare radicalmente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo e interagiamo nella società, ma allo stesso tempo perché troppo visibile è la grande concentrazione di potere e di risorse economiche che si è accumulata nelle mani di pochissimi soggetti. E la politica si sta rendendo conto che questa concentrazione è rischiosa per la. Il Congresso americano ha cominciato a occuparsi dei problemi di ...

