Come procede tra Antonino e Ginevra fuori dal GF Vip? Ecco cosa sarebbe successo dopo l’ultima diretta: il retroscena (Di venerdì 3 marzo 2023) Come procede tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, i due sono apparsi molto affiatati e complici. Antonino e Ginevra: cosa sarebbe successo dopo la diretta del GF Vip Al termine della puntata condotta da Alfonso Signorini, sui social è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 3 marzo 2023)traSpinalbese eLamborghini? Ieri sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratelloinsu Canale 5, i due sono apparsi molto affiatati e complici.ladel GFAl termine della puntata condotta da Alfonso Signorini, sui social è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, oggi solo lavoro in palestra per #Pogba e valutazione dei parametri fisici: come procede il recupero dal… - Ruben04544672 : @SusannaCeccardi Susanna come procede il check-in per assicurarsi che non arrivino migranti africani camuffati da ucraini? ?? - blogtivvu : Come procede tra Antonino e Ginevra fuori dal GF Vip? Ecco cosa sarebbe successo dopo l’ultima diretta: il retrosce… - Danielino808911 : @matteo23___ Come procede io in fila - DestraJedi : Malori fatali o quasi di giovani in piena salute e atleti, ovvero coloro che per la scienza pre-#Pfizer erano non a… -