Come Non Essere Timido (Di venerdì 3 marzo 2023) Introduzione La timidezza può Essere un ostacolo per molte persone nella vita quotidiana. Essere timidi può impedire di fare nuove amicizie, raggiungere obiettivi personali e professionali, e può portare ad avere una bassa autostima e bassa considerazione di sé stessi. Questo articolo ti darà alcuni consigli su e superare questo ostacolo. 1. Comprendere la timidezza Il primo passo per superare la timidezza è comprendere cosa la causa. La timidezza può Essere causata da diverse ragioni, Come l'ansia sociale, una bassa autostima, l'insicurezza e il timore del giudizio degli altri. Cerca di capire le tue cause personali di timidezza, in modo da poter affrontarle. 2. Sii te stesso Sii te stesso e impara ad accettare le tue peculiarità, i tuoi punti di vista e le tue scelte. Non cercare di imitare gli altri, poiché ciò ...

