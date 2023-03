Come gestire la crisi migratoria. Scrive Sisci (Di venerdì 3 marzo 2023) Da un punto di vista dello Stato italiano, al netto delle responsabilità, dei ritardi, della confusione di chi doveva intervenire, quando e perché non è avvenuto, ci sono forse questioni più generali da considerare sulla tragedia di Crotone. Altrimenti diventa una palude da cui non si esce fuori. Gli immigrati che arrivano in Italia non sono un semplice problema di politica interna. Essi sono Come un flusso d’acqua che va regolato e chiuso alla sorgente. Altrimenti è Come cercare di svuotare una vasca d’acqua con un cucchiaio mentre il rubinetto è ancora aperto: l’acqua travaserà ben prima che il cucchiaio sia stato utile. Ciò senza contare che lo sviluppo economico sociale e di sicurezza dell’Africa in generale serve ad arginare i flussi. Lo sviluppo dell’Africa è questione di lungo termine e non può avvenire senza un coordinamento con Paesi europei e ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 marzo 2023) Da un punto di vista dello Stato italiano, al netto delle responsabilità, dei ritardi, della confusione di chi doveva intervenire, quando e perché non è avvenuto, ci sono forse questioni più generali da considerare sulla tragedia di Crotone. Altrimenti diventa una palude da cui non si esce fuori. Gli immigrati che arrivano in Italia non sono un semplice problema di politica interna. Essi sonoun flusso d’acqua che va regolato e chiuso alla sorgente. Altrimenti ècercare di svuotare una vasca d’acqua con un cucchiaio mentre il rubinetto è ancora aperto: l’acqua travaserà ben prima che il cucchiaio sia stato utile. Ciò senza contare che lo sviluppo economico sociale e di sicurezza dell’Africa in generale serve ad arginare i flussi. Lo sviluppo dell’Africa è questione di lungo termine e non può avvenire senza un coordinamento con Paesi europei e ...

