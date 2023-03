Come è morto Lucio Dalla? Età, carriera e canzoni (Di venerdì 3 marzo 2023) La morte di Lucio Dalla, ancora così difficile da credere, lascia, dopo dieci anni, ancora l’amaro in bocca. Una stella, un’anima, la punta del panorama musicale italiano. Non è facile pensare che non ci sia più. Ancora vive tra le colonne sonore della nostra vita e fortunatamente la sua musica, unica, non smetterà mai di cantare. Com’è morto Lucio Dalla? Ci ha lasciati il 1° Marzo del 2012. Aveva appena finito un concerto in Svizzera. Fino a quel momento era tutto okay. Poi, di colpo, una fitta fortissima al cuore. Una fitta che l’ha spento per sempre, un infarto. La sua scomparsa ha scioccato tutti. In particolare i suoi familiari e amici che solo poche ore prime l’avevano sentito al telefono. Tutto è successo a Marzo, il suo mese, quattro giorni prima del suo compleanno. Ci aveva scritto anche una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) La morte di, ancora così difficile da credere, lascia, dopo dieci anni, ancora l’amaro in bocca. Una stella, un’anima, la punta del panorama musicale italiano. Non è facile pensare che non ci sia più. Ancora vive tra le colonne sonore della nostra vita e fortunatamente la sua musica, unica, non smetterà mai di cantare. Com’è? Ci ha lasciati il 1° Marzo del 2012. Aveva appena finito un concerto in Svizzera. Fino a quel momento era tutto okay. Poi, di colpo, una fitta fortissima al cuore. Una fitta che l’ha spento per sempre, un infarto. La sua scomparsa ha scioccato tutti. In particolare i suoi familiari e amici che solo poche ore prime l’avevano sentito al telefono. Tutto è successo a Marzo, il suo mese, quattro giorni prima del suo compleanno. Ci aveva scritto anche una ...

