Come diventare insegnanti, scatta l’allarme: “Chiusi i 24 CFU. Un danno per i neolaureati, al momento non c’è un canale per la formazione dei futuri docenti” [VIDEO] (Di venerdì 3 marzo 2023) "Per ora i 24 CFU sono stati Chiusi in tutte le Università. La decretazione dei 60 CFU non è ancora uscita. In questo momento non c'è nessun canale di formazione per gli studenti che si laureano e vogliono diventare insegnanti". L'articolo Come diventare insegnanti, scatta l’allarme: “Chiusi i 24 CFU. Un danno per i neolaureati, al momento non c’è un canale per la formazione dei futuri docenti” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) "Per ora i 24 CFU sono statiin tutte le Università. La decretazione dei 60 CFU non è ancora uscita. In questonon c'è nessundiper gli studenti che si laureano e vogliono". L'articolo: “i 24 CFU. Unper i, alnon c’è unper ladei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : 'Costruiremo altri insediamenti come promesso agli ebrei della Cisgiordania. Questi ebrei non saranno più cittadini… - dusemnugrud : RT @ZhubrykMaryna: Quando ero ragazzina e pensavo di poter diventare una stilista volevo creare un abito, proprio come questo. Mi sembra un… - DavPoggi : RT @Linetto4: @jacketizi Ci hanno già portato dentro la 3ª guerra mondiale,quella economica l'abbiamo già persa. Se non avesse la testa sul… - iaotre : @Cambiacasacca Tipo i 200 metri da casa. Il coprifuoco. Le mascherine all’aperto. I congiunti. Secondo me si rischi… - Krisbass74 : @LegaSalvini Certo che sparare cazzate e non indovinarne neanche una è da studiare, ma come cavolo ha fatto questo… -