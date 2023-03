Come calcolare l’ora ideale in cui andare a dormire (Di venerdì 3 marzo 2023) Quante volte hai pensato “domenica mattina dormo mezz’ora in più”? Beh, niente più di sbagliato. Andiamo con ordine. Quante ore dovremmo dormire? Una persona tra i 18 e i 65 anni, per sentirsi riposata e in forma... Leggi su today (Di venerdì 3 marzo 2023) Quante volte hai pensato “domenica mattina dormo mezz’ora in più”? Beh, niente più di sbagliato. Andiamo con ordine. Quante ore dovremmo? Una persona tra i 18 e i 65 anni, per sentirsi riposata e in forma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Argomenti trattati Sei mai stato curioso di sapere quanti anni ha il tuo gatto in termini umani? Sebbene sembri una… - WendellGee1985 : Come calcolare la distribuzione di Poisson. Thread. Grazie @il_pat - lacittanews : Argomenti trattati Molte persone si chiedono spesso come calcolare l’età di un cane in anni umani. È una domanda ch… - trolldepresso : @Lorenzo11122 Io tento in generale di non vedere la malafede... Loro però sono proprio incompetenti, anche altra ge… - Massi29254848 : @Sir_Bianchi @DonBartolo11 @AdrianaSpappa Questo pero non spiega come uno che ha preso qualche lezione su un aereop… -