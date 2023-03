Colpo di scena sulla morte di Pasolini. Si riaprono le indagini? | GUARDA (Di venerdì 3 marzo 2023) È stata depositata venerdì mattina in Procura a Roma un'istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, consumato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975 e per il quale si autoaccusò l'allora sedicenne Pino Pelosi. A presentare il documento, nel quale si chiede di accertare attraverso nuove indagini, a chi appartengono i tre Dna individuati nel 2010 dai carabinieri del Ris, è stato l'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti. "Abbiamo chiesto la riapertura del caso di Pasolini perché partiamo da un punto fermo che sono i 3 Dna. Non è un'indagine come nel 2009 che partiva da zero, grazie all'esame che abbiamo richiesto nel 2009 e fatto nel 2010 dal Ris siamo arrivati a scoprire che Pino Pelosi non era solo", ha precisato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) È stata depositata venerdì mattina in Procura a Roma un'istanza per chiedere la riapertura dellesull'omicidio di Pier Paolo, consumato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975 e per il quale si autoaccusò l'allora sedicenne Pino Pelosi. A presentare il documento, nel quale si chiede di accertare attraverso nuove, a chi appartengono i tre Dna individuati nel 2010 dai carabinieri del Ris, è stato l'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti. "Abbiamo chiesto la riapertura del caso diperché partiamo da un punto fermo che sono i 3 Dna. Non è un'indagine come nel 2009 che partiva da zero, grazie all'esame che abbiamo richiesto nel 2009 e fatto nel 2010 dal Ris siamo arrivati a scoprire che Pino Pelosi non era solo", ha precisato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #auto elettrica, colpo di scena: brutto colpo per #Timmermans ?? - NicolaPorro : ?? 'Ho visto come è iniziato'. Colpo di scena sulla 'aggressione #fascista' di #Firenze: il testimone ribalta tutta… - GiusCandela : Come fosse andato via un parente. Cala il sipario con un colpo di scena. Come sanno fare i grandi. Il pubblico non… - Museo_MAXXI : RT @SkyArte: La lunga carriera di Claudio Abate è al centro della mostra a lui dedicata dal @Museo_MAXXI di Roma. Un colpo d'occhio sulla p… - cortisol0 : 2020 anno terribile però mi svegliavo ogni giorno pronto a leggere tra le notizie un colpo di scena, una novità ass… -