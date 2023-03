Colombia | agente morto e 79 poliziotti presi in ostaggio durante proteste

(Di venerdì 3 marzo 2023) Bogotà, 3 mar. (Adnkronos) - Undi polizia èe altri 79 sono statiinlenella provincia meridionalena di Caquetá. Lo riporta la Cnn. Le violenze sono scoppiate ieri dopo che i residenti hanno bloccato la compagnia di esplorazione petrolifera Emerald Energy, per chiedere il suo aiuto per riparare e costruire nuove strade. Anche un civile è stato ucciso e nove lavoratori del giacimento petrolifero sono stati catturati insieme agli agenti di polizia. Ildenteno Gustavo Petro ha detto di sperare che vengano rilasciati senza condizioni prima di qualsiasi escalation di violenza e ha chiesto assistenza medica alla Croce Rossa. Molti dei manifestanti fanno parte delle ...

Un policía y un campesino murieron este jueves, en medio de una violenta protesta de habitantes de una zona del sudoeste de Colombia, exigiendo obras sociales a una empresa petrolera, mientras que 79 ...