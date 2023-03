Colazione con Grisbì” invade TV | piattaforme digitali e spazi urbani

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Verona, 3 marzo 2023) - SOSTENIBILE E INTEGRATA, LA NUOVA CAMPAGNA VICENZI PUNTA A SUPERARE I 150 MILIONI DI CONTATTI Verona, 3 marzo 2023 - Raccontare il risveglio più dolce di sempre nell'era del digitale. “ https://www.valeriaspanocommercialista.com/ ”, la versione ‘mattutina' dell'iconico biscotto al cioccolato del Gruppo Vicenzi, si appresta adre il mondo della comunicazione on e off line. Lo spot torna on air con una pianificazione curata da Personalmedia da 150 milioni di contatti, e regala un'istantanea del risveglio in famiglia. Nel mese di marzo, sarà sulle principali emittenti televisive, così come sulle, negli angoli strategici di Milano, tra metropolitane e pensiline, e su ShopFully, leader nel mettere in connessione consumatorie negozi fisici. “Nell'era della ...