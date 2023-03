Cocciaretto-Mertens stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Elise Mertens di finale del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Per la seconda settimana di fila l’azzurra è tra le migliori otto. Al secondo turno ha eliminato grazie a due tie-break la veterana tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Adesso la sfida alla testa di serie numero quattro. Quest’ultima agli ottavi ha sbarrato la strada in tre set alla qualificata rumena Elena-Gabriela Ruse, giustiziera di Camila Giorgi al primo turno. Tra Cocciaretto e la belga non ci sono precedenti all’attivo da registrare. La marchigiana non partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La belga, infatti, è giocatrice decisamente esperta in certi palcoscenici. In carriera può vantare ben sette ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Elisabettase la vedrà contro Elisedi finale del WTA 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Per la seconda settimana di fila l’azzurra è tra le migliori otto. Al secondo turno ha eliminato grazie a due tie-break la veterana tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Adesso la sfida alla testa di serie numero quattro. Quest’ultima agli ottavi ha sbarrato la strada in tre set alla qualificata rumena Elena-Gabriela Ruse, giustiziera di Camila Giorgi al primo turno. Trae la belga non ci sono precedenti all’attivo da registrare. La marchigiana non partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La belga, infatti, è giocatrice decisamente esperta in certi palcoscenici. In carriera può vantare ben sette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzofares : Non era facile, e non lo è stato di certo. Ma è importante la vittoria di Elisabetta #Cocciaretto ???? È ai QF del… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Splendida Elisabetta Cocciaretto. A Monterrey batte Tatjana Maria in due tiebreak e approda ai quarti di finale per la… - giovannipelazzo : Un'ottima Elisabetta #Cocciaretto ???? raggiunge i quarti di finale in un torneo WTA per la terza volta nel 2023 (dop… - apeindiana : RT @GeorgeSpalluto: Splendida Elisabetta Cocciaretto. A Monterrey batte Tatjana Maria in due tiebreak e approda ai quarti di finale per la… - OA_Sport : WTA Monterrey 2023, c’è Elise Mertens per Cocciaretto. Tutto ok per Garcia, sfiderà Sherif - -