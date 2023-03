CM Scommesse: gol e spettacolo in Francia, occhio alla sorpresa in Bundesliga (Di venerdì 3 marzo 2023) Spalletti versus Sarri incendia il tifo di Napoli. E non ci potevano essere dubbi.Anche perchè, visti i tremila punti di vantaggio, la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Spalletti versus Sarri incendia il tifo di Napoli. E non ci potevano essere dubbi.Anche perchè, visti i tremila punti di vantaggio, la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfidiAndrea : ?? #Fantacalcio, le undici scommesse di @SOSFanta per la 25ma giornata di #SerieA ????: Di Gregorio; Doig, Olivera,… - sportli26181512 : CM Scommesse: gol e spettacolo in Francia, occhio alla sorpresa in Bundesliga: Spalletti versus Sarri incendia il t… - cmdotcom : CM #Scommesse: gol e spettacolo in #Ligue1, occhio alla sorpresa in #Bundesliga - Luxgraph : Derby di Torino, Lo Scomm aveva pronosticato il gol di Bremer - infoitsport : Scommesse: con Juventus-Torino 4-2 c’è anche chi centra il risultato e il gol ‘giusto’ -