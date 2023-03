CM com – Sartori e i retroscena di mercato | ‘Avevo chiuso Drogba all’Atalanta’ | Mercato

(Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 10:59:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Trent’anni al Chievo cinque dei quali da giocatore, otto all’Atalanta e ora il progetto Bologna tra le mani. Giovanniracconta le tre vite in una lunga intervista al Corriere dello Sport. “Con Gasperini non c’era grande compatibilità – ammette subito – ma questo è un dettaglio che oggi diventa trascurabile dopo tutto il lavoro fatto all’Atalanta”. CHIEVO – “Un giorno il presidente Luigi Campedelli mi disse di smettere di giocare. Io avevo 30 anni, mi disse di fare l’allenatore e io pensai: o mi considera una pippa, o vede in me qualcosa che neanche io riesco a individuare. Lo ascolto, e saliamo di categoria. Il presidente insiste e mi suggerisce di fare il corso per diventare direttore sportivo. Inizio a lavorare ...

Trent'anni al Chievo cinque dei quali da giocatore, otto all'Atalanta e ora il progetto Bologna tra le mani. Giovanniracconta le tre vite in una lunga intervista al Corriere dello Sport . 'Con Gasperini non c'era grande compatibilità - ammette subito - ma questo è un dettaglio che oggi diventa trascurabile ...

