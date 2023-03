CM.com – Juve, l’ex segretario Lombardo accusa Paratici: ‘Mi faceva tenere la valigetta segreta per le plusvalenze’ | Primapagina (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 00:30:00 Arrivano conferme: Emergono nuovi particolari nell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie della Juventus, penalizzata con 15 punti in classifica. l’ex segretario generale bianconero Maurizio Lombardo (“fatto fuori in 5 minuti” il 29 ottobre 2020 dopo 9 anni di lavoro nel club) è stato sentito dai pm in Procura a Torino lo scorso 17 febbraio: “All’epoca ci stavo male, ma oggi ringrazio il cielo”. SISTEMA PLUSVALENZE – “Paratici aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre e mi chiamava anche di notte. Acune società amiche hanno fatto da ‘banca’ per permettere alla Juve di fare plusvalenze. Io custodivo le side letter in una valigetta, sempre con me, anche a casa. Non ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 00:30:00 Arrivano conferme: Emergono nuovi particolari nell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie dellantus, penalizzata con 15 punti in classifica.generale bianconero Maurizio(“fatto fuori in 5 minuti” il 29 ottobre 2020 dopo 9 anni di lavoro nel club) è stato sentito dai pm in Procura a Torino lo scorso 17 febbraio: “All’epoca ci stavo male, ma oggi ringrazio il cielo”. SISTEMA PLUSVALENZE – “aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre e mi chiamava anche di notte. Acune società amiche hanno fatto da ‘banca’ per permettere alladi fare plusvalenze. Io custodivo le side letter in una, sempre con me, anche a casa. Non ...

