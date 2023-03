Clonavano carte di credito e prelevavano soldi dai conti bancari | truffatori in manette

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma –die credenziali per i servizi di internet banking trasferendo le somme depositate incorrenti intestati a prestanome. Il denaro così sottratto veniva poi prelevato in contante e inviato su numerosi altricorrenti. Disposte misure cautelari nei confronti di 6 persone, indiziate di numerose frodi informatiche, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale partenopeo. Arresti domiciliari sono stati disposti nei confronti di tre persone e l’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di altre tre persone, tutte gravemente indiziate di essere partecipi, a vario titolo, di un più ampio gruppo attivo sul territorio nazionale, dedito alla commissione di ...

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto del ...